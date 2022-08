13 / 23

Er sei "tief berührt, einen Oscar als bester Regisseur für einen Film erhalten zu haben, der Ereignisse rekapituliert, die meiner persönlichen Erfahrung so nahe kommen", so Roman Polanski nach seinem Oscargewinn 2003. Er sagte es im fernen Paris. An der Verleihung in Los Angeles hatte Polanski nicht teilnehmen wollen, weil ihm bei Einreise in die USA die Verhaftung drohte. 1978 war er dort wegen Verführung einer Minderjährigen zu sexuellen Handlungen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der Film, der seiner persönlichen Erfahrung so nah kam, war "Der Pianist" und thematisierte den Holocaust.