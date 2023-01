Oscar-Nominierungen 2023 Im Westen viel Neues

Denn als Favoriten gehen noch zwei weitere, beim Publikum ebenso populäre Filme ins Rennen um die Oscars, anders als bei »Im Westen nichts Neues« hatte man ihren Nominierungs-Reigen erwartet: Die Science-Fiction-Komödie »Everything Everywhere All At Once« von den »Daniels« Daniel Kwan and Daniel Scheinert, die sich turbulent und mit viel Indie-Attitüde bei den Metaverse-Motiven großer Marvel-Blockbuster bedient, erhielt insgesamt elf Nominierungen. Die in Malaysia geborene US-Hauptdarstellerin Michelle Yeoh ist die erste Asiatin, die in der Kategorie »Beste Schauspielerin« nominiert wurde, sie gilt bei der Verleihung als Favoritin neben Cate Blanchett (»Tár«).