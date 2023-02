Er war Modeschöpfer, Parfümeur und Geschäftsmann: Paco Rabanne wurde im Paris der Sechzigerjahre als stilprägender Couturier bekannt, er galt neben Pierre Cardin oder André Courrèges als Erfinder der futuristischen Mode. Passend also, dass ein Science-Fiction-Film ihn weltbekannt machte: In Roger Vadims »Barbarella« (1968) trug Jane Fonda spektakuläre Kleider, an deren Design Rabanne mitwirkte.