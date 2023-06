Das Museum Louvre in Paris nimmt 16 ukrainische Kunstwerke vorübergehend auf, um sie vor dem Krieg zu schützen. »Das ist wenig in einem Ozean der Verzweiflung, aber dennoch ein Symbol«, sagte Museumsdirektorin Laurence des Cars am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zu den über Polen und Deutschland in die französische Hauptstadt transportierten Werken zählten fünf byzantinische Ikonen aus Kiew, die vom 14. Juni an im Louvre ausgestellt werden.