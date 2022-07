Neue Vorwürfe gegen Schlesinger erhob ein am Freitag veröffentlichter weiterer »Business Insider«-Beitrag : Demnach habe die RBB-Intendantin von »fragwürden Dienstwagen-Privilegien« profitiert. So soll Schlesinger einen Audi A8 in einem Wert von rund 145.000 Euro zu einem Vorzugspreis erhalten haben. Die RBB-Intendantin soll ihren Dienstwagen auch für private Fahrten genutzt haben.

»Das Sahnehäubchen auf dem Berg der offenen Fragen«

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat Schlesinger zu umfassender Transparenz zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen aufgefordert. Diese hätten das Potenzial, »die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks massiv zu erschüttern«, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.