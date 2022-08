Dubiose Beraterverträge, günstiger Dienstwagen ZDF recherchiert offenbar zu Vorwürfen gegen RBB-Intendantin

In einer Dienstanweisung werde zur uneingeschränkten Kooperation mit der ermittelnden Anwaltskanzlei aufgefordert. Schlesinger hatte das anonyme Whistleblower-System Ende Juli in einem »Tagesspiegel«-Interview in Aussicht gestellt.

Die Prüfung der Unterlangen durch externe Fachanwälte werde mindestens sechs bis acht Wochen dauern, hieß es. Es gehe dabei vor allem, aber nicht ausschließlich, um Schlesinger und Wolf. Der Verwaltungsratschef lasse sein Amt während der Untersuchung ruhen, Dorette König übernimmt in dieser Zeit. Der Verwaltungsrat begleite die Prüfung »sehr eng«, hieß es weiter. »Ausnahmslos allen Vorwürfen wird nachgegangen.«