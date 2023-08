Wegen unsittlichen Verhaltens in einem Kino festgenommen

Der 1952 im US-Bundesstaat New York geborene Reubens war in Florida aufgewachsen und hatte schon als Kind Theater gespielt. Später zog er nach Hollywood und bekam in den Siebzigerjahren erste Rollen in Film und Fernsehen. In den Achtzigerjahren erfand er die schrullig-komische Figur des »Pee-wee Herman«, mit der er jahrzehntelang unter anderem in Theater und Film Erfolge feierte. Reubens bekam für sein Werk zahlreiche Auszeichnungen.