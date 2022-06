Obwohl Rego jahrzehntelang in Großbritannien lebte, bezog sie sich in ihrem Werk auch später immer wieder auf ihre Jugend in Portugal. Ihr Gemälde »Salazar Vomiting the Homeland« (Salazar, der das Vaterland auskotzt) etwa prangert die Diktatur an.

Als Feministin thematisierte Rego in ihren Werken Sexualität und Gewalt an Frauen, erforschte ihre Darstellung in der portugiesischen Kultur. Im Jahr 1998 schuf sie eine Gemäldeserie mit dem Titel »Abortion« (Abtreibung). Portugal hatte kurz zuvor in einem Referendum gegen eine Lockerung des Abtreibungsgesetzes gestimmt. In den Jahren 2008 bis 2009 schuf sie eine weitere Serie mit dem Titel »Female Genital Mutilation« (Weibliche Genitalverstümmelung).