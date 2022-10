Bei der Tagung in Gotha Mitte Mai war Yücel zwar knapp im Amt bestätigt worden – mit 75 zu 73 Stimmen. Einige Mitglieder griffen den damaligen PEN-Präsidenten allerdings scharf an. Nachdem ein Präsidiumskollege abgewählt wurde, trat Yücel zurück und bezeichnete die Organisation als »Bratwurstbude«. Am 10. Juni gründete sich schließlich der PEN Berlin, eine neue Schriftstellervereinigung, mit Eva Menasse und Deniz Yücel an der Spitze.