Die Marvel-Produktion »Doctor Strange in the Multiverse of Madness« holte den Preis als Film des Jahres, »Top Gun: Maverick« siegte als Action-Movie. »Stranger Things« wurde in der Sparte Fernsehen als Show des Jahres gefeiert. Zwei Preise gingen an Selena Gomez, als beste Komödien-Schauspielerin in der TV-Serie »Only Murders in the Building« und in der Sparte »Social Celebrity« des Jahres. Als beliebtester Podcast setzte sich »Archetypes« der britischen Herzogin Meghan gegen die Konkurrenz durch.