Experten machen für die Entscheidung den durch die Coronapandemie bedingten Zuschauerschwund verantwortlich. Das Musical mit Musik des Briten Andrew Lloyd Webber hatte am 26. Januar 1988 Premiere. In der Regel wurden am Broadway acht Vorstellungen wöchentlich gezeigt. Rund 19,8 Millionen Menschen besuchten das Musical allein in New York City.