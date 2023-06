Stimmungsvoll geht es los: Pianoklänge, bald darauf eine Art Trommelwirbel, zwei Männer unterhalten sich am Ufer der Seine. Sie sprechen über das Gefühl, etwas ganz unbedingt zu wollen. Was, bleibt unklar. Spielt es eine Rolle, dass beide schwarz sind? Sollte es natürlich nicht, aber in diesem Falle ist das wohl eine erste Botschaft.