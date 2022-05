Philipp Lahm stellt neues Buch vor »Sitzen ist das neue Rauchen«

In den Stehkurven der Stadien, in denen Philipp Lahm einst seinen Beruf ausgeübt hat, kursierte früher der Satz: »Sitzen ist für'n Arsch«. Da ging es um erschwingliche Plätze, doch wenn der Fußball-Weltmeister dem Sitzen den Kampf ansagt, geht es um Beweglichkeit und Gesundheit.

Lahm macht nach dem Ende seiner Sportler-Karriere noch dreimal in der Woche aktiv Sport – und isst sehr viel weniger. »Viele Dinge erledige ich außerdem zu Fuß oder mit dem Fahrrad«, sagte er am Montag in München bei der Vorstellung seines neuen Buches »Gesund kann jede*r«.