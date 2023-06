Im Alter von 101 Jahren ist die französische Malerin und langjährige Partnerin von Pablo Picasso, Françoise Gilot, gestorben. Das bestätigte das Picasso-Museum in Paris am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Laut der »New York Times« starb Gilot, die zwischen 1946 und 1953 mit Picasso zusammenlebte und später über ihre Zeit mit dem Jahrhundertmaler einen Bestseller schrieb, in einem Krankenhaus in Manhattan.