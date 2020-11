Zeichner über Mohammed-Karikaturen und Selbstzensur Icon: Spiegel Plus "Die Terroristen haben gewonnen"

Ein Interview von Marco Kasang

Der belgische Karikaturist Pierre Kroll erklärt, warum er keine Bilder des Propheten zeichnet, was der Mord an Samuel Paty in ihm auslöst und wieso er fürchtet, dass sein Gewerbe ausstirbt.