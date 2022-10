Seine minimalistisch-gestischen Gemälde in Schwarz haben Soulages schon früh bekannt gemacht. Im Jahr 1948 waren seine Kompositionen in der ersten Ausstellung französischer Maler in Deutschland zu sehen. Einzelausstellungen in Galerien in Paris, München und New York folgten. Der Louvre stellte bereits zu Soulages' Lebzeiten seine Werke aus – eine Ehre, die nur wenigen Künstlern zuteilwird. 1955 nahm er an der ersten documenta in Kassel teil, seine ersten Retrospektiven in internationalen Museen fanden bereits in den 60er-Jahren statt.