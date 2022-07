Wenn Schweinedame Pigcasso den Farbpinsel schwingt, kreist der Rüssel und ihre Ohren wackeln. Manchmal hält sie inne – und betrachtet zufrieden (oder kritisch? Man weiß es nicht!) ihre Werke.

Mit denen hat sie bereits international für Aufsehen gesorgt. In Amsterdam und London war ihre bunte Kunst schon zu sehen – und nun erstmals in Deutschland. »OINK! Less Meat. More Wonder« ist der Titel der Ausstellung, die noch bis Ende September in Hannoversch Münden in Niedersachsen zu sehen ist.