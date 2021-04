Laschet vs. Söder in den Medien Wie griechische Götter

Eine Beobachtung von Elke Schmitter

Warum verfolgen wir im Moment so gebannt Politiker? Weil es Söder und Co. etwas Göttliches verleiht, wie sie streiten, intrigieren, handeln – während wir in sesselhafter Unmündigkeit verharren müssen.