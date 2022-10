Das Szenario:

Last Exit Exorzismus-Tourismus. In Thalsrode hat der Klimawandel ganze Arbeit geleistet: Im Winter gibt es keinen Schnee, im Sommer Überschwemmungen. Also haben die Bewohner der Fachwerkstatt am Fuße des Brockens umgedacht. Zu Halloween organisieren sie jetzt eine Hexensause samt Scheiterhaufen-Pyroshow; die Touristen kommen von weit her. Am Morgen nach dem Event entdeckt ein japanisches Pärchen in der Asche eine echte Frauenleiche. Kommissarin Brasch (Claudia Michelsen) rückt aus Magdeburg an – und findet einen Ort vor, an dem ein Geschlechterkampf besonderer Art tobt: Die Frauen experimentieren in »Frauenheil«-Kursen mit schamanischen Bräuchen, während die Männer auf dem Dachboden Folterinstrumente horten. War die »Hexenverbrennung« eine Art inquisitorischer Akt?