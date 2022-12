Alle fünf Bücher befanden sich im Besitz der Tochter eines privaten Sammlers aus Großbritannien, der die Stücke in den Siebziger- und Achtzigerjahren für damals 5000 Pfund erstanden hatte.

Ein Sprecher des Auktionshauses zeigte sich »absolut begeistert« von der erzielten Summe. Es könne »einige Zeit dauern, bis wir wieder so gute Exemplare von ›Sense and Sensibility‹ und ›Pride and Prejudice‹ sehen. Diese Bücher werden also noch lange in Erinnerung bleiben.«