Prinz Harry Autobiografie in Spanien zu früh im Handel

Mehrere britische Medienhäuser haben sich nach eigenen Angaben nun schon fünf Tage vor dem offiziellen Erscheinen ein spanischsprachiges Exemplar in Spanien besorgen können. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters habe etwa eines in einer großen Buchhandlung in Madrid gekauft. Der britische Nachrichtensender Sky News berichtete, die Bücher seien am Donnerstag in den Auslagen einer großen Buchhandelskette in Spanien verfügbar gewesen »und dann hastig entfernt worden, nachdem der Fehler auffiel«.