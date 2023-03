In Deutschland machte sich Chipperfield vor allem mit der Neugestaltung der Berliner Museumsinsel und einem damit verbundenen sensiblen Umgang mit dem historischen Material einen Namen. 1997 gewann seine Firma in Zusammenarbeit mit Julian Harrap den internationalen Wettbewerb für den Wiederaufbau des Neuen Museums.

2021 schloss der Architekt dann ein weiteres Großprojekt in Deutschland ab: die Sanierung der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Außerdem entwarf Chipperfield den Neubau des Museums Folkwang in Essen und das Literaturmuseum der Moderne in Marbach.

Zu seinen bekanntesten Arbeiten in anderen Ländern gehören das Museo Jumex in Mexiko-Stadt, die Des Moines Public Library im US-Bundesstaat Iowa sowie die Sanierung der Alten Prokuratien am Markusplatz in Venedig.