Das ist die Basis für die Rebellion, die derzeit in Iran stattfindet. »Frau, Leben, Freiheit«, rufen die Protestierenden. Sie fordern ein anderes, ein neues Leben, eine andere Gesellschaft, eine neue Identität. Der Aufstand ist eine Antwort auf die Revolution von 1979, eine entgegengesetzte Kulturrevolution, die anders als damals nicht in die weit zurückliegende Vergangenheit, sondern in die Zukunft blickt. Den Aufständischen ist bewusst, dass die herrschende klerikale Diktatur weder gewillt noch in der Lage ist, selbst ihre elementarsten Bedürfnisse zu erfüllen. Daher fordern sie kompromisslos den Sturz des Gottesstaates.

Wir Oppositionelle im Ausland bewundern mit Stolz den mutigen Kampf der jungen Frauen und Männer, die sich so selbstlos für die Freiheit und ein humanes Leben einsetzen. Wir sind aber auch in großer Sorge. Täglich sind hunderte Videoaufnahmen im Umlauf, auf denen schreckliche Szenen zu sehen sind: Ein wehrloser Demonstrant wird kaltblütig auf der Straße erschossen. Eine verzweifelt schreiende Mutter, die ihren 23-jährigen Sohn im Gefängnis besuchen wollte, und am Eingang erfährt, dass der Sohn wenige Stunden zuvor hingerichtet worden war. Unerträglich sind auch die Aufnahmen von den öffentlichen Hinrichtungen in Anwesenheit jubelnder Lakaien des Regimes.

Das Regime wird nicht freiwillig gehen

Wir werden mit Informationen überschüttet, oft auch mit gezielt falschen, hören von Sabotageakten, die von Agenten ausgeführt wurden und dem Regime einen Vorwand zum härteren Durchgreifen liefern. Direkte Verbindungen mit Verwandten und Freunden in der Heimat gelingen selten, weil die Netzwerke zumeist gesperrt sind.

Wie soll es weitergehen, frage ich mich? Welches Schicksal steht einem Land bevor, das so tief gespalten ist, so tief, dass in Teheran Demonstranten den Sieg der USA gegen Iran bei den Fußballweltmeisterschaften feierten?