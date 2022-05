Für ihre Berichterstattung über den Angriff auf das US-Kapitol im Januar 2021 hat die Zeitung »Washington Post« den Pulitzerpreis gewonnen. Das Blatt habe die Auszeichnung in der Kategorie »Dienst an der Öffentlichkeit« für seine »überzeugend erzählten und anschaulich präsentierten Berichte über den Angriff auf Washington« erhalten. Diese hätten der Öffentlichkeit ein »gründliches und unerschrockenes Verständnis über einen der dunkelsten Tage der Nation vermittelt«, hieß es zur Begründung bei der Verleihung in New York .