Gruppenfotos, also entweder komplette Film-Casts oder auch sämtliche Disney Bösewichte, eignen sich prima. Dann kann man bei den Gesichtern anfangen, sich an der Kleidung orientieren und weiß ungefähr, was wohin gehört. Diese »Impossible Puzzles«? Oh Gott nein, das kann doch keinen Spaß machen. Ich mag die wahllosen Motive. Ein 500 Teile zählendes, super buntes Backstreet Boys Puzzle war der Knaller. Haben Sie schon einmal haarige Nippel in einer Schachtel gesucht? Oder die Augen von Nick Carter? Ich ja. Zurzeit puzzle ich ein Sushi Puzzle. Es handelt sich um eine Riesenplatte Maki und Nigiri, viel orange.

Die Puzzles, die ich gebraucht kaufe, sind oft noch OVP, also in der Originalverpackung. Sie sind bisher immer vollständig gewesen. Nur eine Dame meinte es tatsächlich zu gut und sortierte das Puzzle nach Rand- und Innenstücken vor. Hmpf: Das ist für mich das Schönste am Puzzeln! Rand? Auf die Seite. Kein Rand? Auf die andere Seite. Gucken, fühlen, nachgucken, sortieren. Das Hirn konzentriert sich auf genau eine Sache. Kröpfchen, Töpfchen, Kröpfchen, Töpfchen. Wundervoll. Herrlich. Ruhe.