Javier Marías, 70: Mit einem für ihn völlig un­typischen Satz begann der spanische Schriftsteller seinen Welterfolg »Mein Herz so weiß«, von dem allein in Deutschland mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden: »Ich wollte es nicht wissen, aber ich habe er­fahren …« Javier Marías selbst wollte nämlich alles wissen. Was Tote tun würden, wenn sie wiederauferstehen könnten, was Liebende insgeheim von­einander denken, was für eine Welt sich in einem einzigen Satz Shakespeares verbirgt. Alldem ging er in seinen 14 fertiggestellten Romanen nach, die ihn zu einem der berühmtesten Autoren Europas machten. An einem weiteren Buch soll er noch bis kurz vor seinem Tod gearbeitet haben. Den ersten Roman veröffentlichte der 1951 in Madrid geborene Marías bereits mit 20 Jahren. Da sich sein Vater der Francodiktatur zeitweilig durch eine Dozententätigkeit in den USA entzogen hatte, konnte Marías eine Nähe zur eng­lischen Sprache ent­wickeln, die für seine Generation in Spanien ungewöhnlich war. Er nutzte sie, um in Oxford zu unterrichten – sein autobiografisch gefärbter Roman »Alle Seelen« gibt über diese Zeit Auskunft – und sich von Shakespeare die Stichworte für die literarischen Erkundungen seines Landes und seiner Landsleute geben zu lassen. In Spanien war Marías zudem als Kolumnist und Fußballfan bekannt, der seinen Lieblingsklub Real Madrid gleichermaßen mit Kritik wie Begeisterung überschüttete. Javier Marías starb am 11. September in Madrid an einer schweren Lungenentzündung.