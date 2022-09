Ungewöhnlich daran ist: Es zeigt die Königin mit geschlossenen Augen.

Das Bild entstand im Jahr 2004 und wurde oft in Superlativen beschrieben, etwa als schönstes und majestätischstes Abbild der Queen. Auch der SPIEGEL hat es als Cover zu seiner Titelgeschichte über die nun verstorbene Queen gewählt.

Der in Kanada geborene Künstler Chris Levine hatte zuvor mit Größen wie Kate Moss und Grace Jones gearbeitet. Er war beauftragt worden, Queen Elizabeth für ein holografisches Porträt zu fotografieren, also ein Bild mit dreidimensionaler Wirkung. Für das Schwarz-Weiß-Werk »Equanimity«, auf Deutsch »Gelassenheit«, entstanden insgesamt 8000 Aufnahmen. Auch »Equanimity« hängt in der National Portrait Gallery.