Rückzugsorte im Grünen: Transidentität war jahrzehntelang ein Tabu, in den Fünfzigerjahren in den USA sogar eine Straftat. Viele Crossdresser lebten ihre Identität deshalb im Geheimen aus, in Safe Spaces wie der Casa Susanna. Der Wochenendtreff befand sich in einem abgeschotteten Waldgebiet in den Appalachen, ein paar Kilometer von New York entfernt.