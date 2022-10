Büttner lehrt an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und steht als Präsident dem der alten flämischen Kunst gewidmeten Forschungszentrum Rubenianum in Antwerpen vor. Er sagt, er habe sich furchtbar aufgeregt und protestiert, als er per Telefon von dem Eingriff des Restaurators erfahren habe. Denn auch wenn der nachträglich aufgemalte Kragen »merkwürdig wirkt«, die Übermalungen seien selbst historisch: »Das Bild, so wie es jetzt ist, hat eine lange Geschichte. Und die gilt es zu respektieren.«

Entstanden ist das Porträt wohl um 1607 bis 1608. Rubens hielt sich da noch in Italien auf, wo er seit Jahren seine Karriere vorantrieb. Er sah sich nicht in erster Linie als Porträtist, aber wenn er ein Bildnis schuf, dann packte ihn der für ihn typische Ehrgeiz und es gelang ihm, die Dargestellten wie lebendig wirken zu lassen. Wer sich von ihm malen ließ, wusste, er oder sie würde einen unvergesslichen Eindruck machen, vielleicht sogar prahlen, und doch noch wie ein echter Mensch erscheinen. Rubens schuf da seinen eigenen Trend.