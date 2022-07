»Erzwungene Geburt in einem Land, das das einzige wohlhabende Land der Welt ist, in dem es keinen garantierten bezahlten Elternurlaub auf nationaler Ebene gibt«, erschien ein Text auf der Leinwand hinter der Band, während Sänger Zack de La Rocha »Yeah« schrie.

»Erzwungene Geburt in einem Land, in dem die Müttersterblichkeit bei schwarzen Gebärenden zwei- bis dreimal so hoch ist wie bei weißen Gebärenden«, so der Text weiter. »Erzwungene Geburt in einem Land, in dem Waffengewalt die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen ist.« Es endete mit folgendem Hinweis in Großbuchstaben, indem die Band die Abschaffung des obersten Gerichtshofs forderte: »Abort the Supreme Court.«