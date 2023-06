Das jüngste Album »Zeit« stiegt von Platz 29 in der Vorwoche auf die 10 in den am Freitag veröffentlichten Offiziellen Deutschen Charts, die das Unternehmen GfK Entertainment in Baden-Baden ermittelt. Vorgänger »Rammstein« stieg von 52 auf 20, das 2001 erschienene Album »Mutter« schaffte es von 61 auf 25.