Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Polizei in Litauen will nicht ermitteln – mutmaßliches Opfer legt Beschwerde ein

Die Nordirin Shelby Lynn behauptet, bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius unter Drogen gesetzt worden zu sein. Die örtliche Polizei will in dem Fall nicht weiter ermitteln. Gegen diese Entscheidung geht Lynn nun vor.