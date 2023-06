Die »Süddeutsche Zeitung« berichtete unter Berufung auf das Umfeld der Band, dass die Kanzlei mit zahlreichen an der Tournee beteiligten Mitarbeitern mehrseitige Fragenkataloge durcharbeiten wolle. Auch Befragungen per Mail, die das Management direkt nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe einer Konzertbesucherin vor zwei Wochen in Vilnius versendet hat, sollen demnach in die Untersuchung einfließen. Mit Ergebnissen soll bereits bis zur kommenden Woche zu rechnen sein. Der Name der Kanzlei wurde nicht bekannt.