Mit einer einzigen Rolle schrieb Ray Liotta Filmgeschichte: Seine Darstellung des Mafioso Henry Hill in Martin Scorseses Kinoepos »GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia« (1990) ist das furiose Porträt eines Mannes, der schon als Kind davon träumte, ein Gangster zu sein, und als Erwachsener erfahren muss, was dies wirklich bedeutet.