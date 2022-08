Der britische Illustrator und Autor Raymond Briggs ist am Dienstagmorgen im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der Verlag Penguin Random House unter Berufung auf Briggs Familie mit. Der Brite wurde vor allem durch seine Illustration eines Schneemanns in dem gleichnamigen Kinderbuch bekannt, das 1978 erschienen ist und in aller Welt 5,5 Millionen Mal verkauft wurde.