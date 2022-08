Oswald: Um die Recherchen kümmern sich vor allem die Autoren und Autorinnen. Aber ich spüre schon, wie schwer das ist. Auch im Gespräch am Montag kam ja kaum etwas heraus. Und in der Schalte mit Kellinghaus haben alle in ein fragendes Gesicht geschaut. Da hieß es nur: Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, es bewegt sich etwas: Es gibt nun ein Rechercheteam, das sich um Aufklärung kümmert. Am Dienstag lagen wir mit der Berichterstattung auch einmal vorne. Da berichteten wir als Erste, dass Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf zurückgetreten ist. Aber insgesamt geht es immer noch verdammt langsam voran. Und es ist einfach sehr ärgerlich, wenn man bei Kollegen in anderen Medien zu lesen bekommt, was im eigenen Haus passiert.