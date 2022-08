RBB-Aufklärung zu Patricia Schlesinger »Diese Transparenz, die Sie uns versprechen, die gibt es einfach nicht!«

Die Sendung ist mehr als nur eine nachgeschobene Selbstreflexion. Sie zeigt, wie Transparenz und selbstkritische Berichterstattung funktionieren kann. Oswalds geht mit ihrem eigenen Chef hart ins Gericht: »Wir als Mitarbeiter gehen nicht zimperlich um mit Ihnen«, startet sie ihr Interview mit Schulte-Kellinghaus. Zwei Minuten später bringt sie seinen Rücktritt ins Spiel: »Muss es nicht noch mehr personelle Konsequenzen geben, auch in der Geschäftsleitung?«, so Oswald. »Sie sind damals zum Beispiel auch mit Patricia Schlesinger gemeinsam an den Start gegangen.«

»Warum wird nicht einfach jetzt alles auf den Tisch gepackt?«

Dabei spricht sie ihre eigene Doppelrolle als Journalistin und Arbeitnehmerin des RBB von vornherein offen an: In ihrem Interview konfrontiert sie Schulte-Kellinghaus ausdrücklich nicht nur in seiner Funktion als RBB-Programmdirektor, sondern auch als »Teil der Geschäftsleitung«. Die Mitarbeiter – »wir« – haben einige Fragen den Programmchef: Ob er von all dem nichts mitbekommen habe? Warum wurde das Bonisystem im RBB nicht auf den Prüfstand gestellt? Schulte-Kellinghaus antwortet ausweichend. Er verweist auf Aufklärungsarbeiten der Compliance-Beauftragten. Die Chefredaktion setze außerdem ein »investigatives Faktensammlerteam« ein, um den Fall »journalistisch aufzuarbeiten«.