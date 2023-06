Mitgeteilt wurde die Entscheidung zur Programmänderung live im Radio kurz vor der geplanten Sendung um 21 Uhr. Statt des Podcasts war folgende Mitteilung zu hören : »Da Rammstein auf Tour sind, hatten wir eine vorproduzierte Sendung eingeplant, was jetzt bei der Debatte rund um Rammstein unangebracht erscheint. Flake sieht jedoch derzeit keine Möglichkeit, eine neue Sendung zu produzieren, in der auf die aktuelle Situation eingegangen werden kann. Deswegen hat Radioeins in Absprache mit Flake entschieden, dass seine Sendung pausiert.«