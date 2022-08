Reaktionen auf RBB-Affäre »Tausende Journalistinnen und Journalisten werden in Geiselhaft für Frau Schlesinger genommen«

Der DJV-Vorsitzende Überall sieht in dem Vertrauensentzug der ARD-Intendanten einen Hilferuf, denn es werde für alle Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer schwerer, in der zunehmend emotionalisierten Debatte zu bestehen. »Das ist gegenüber Tausenden Journalistinnen und Journalisten nicht fair, die ohne jegliches Verschulden in Geiselhaft für Frau Schlesinger genommen werden«, so der Gewerkschaftschef.

Einen Neuanfang beim RBB wünschen sich jedenfalls so ziemlich alle Beteiligten. Die ARD-Intendanten wollen dabei helfen, sagen sie, es sei eben fraglich, ob der Sender mit der aktuellen Aufstellung um den Interims-Intendanten Hagen Brandstäter stabilisiert werden könne. Der DJV fordert »im Interesse der Beschäftigten einen schnellen und überzeugenden Neuanfang an der Spitze«.