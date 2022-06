So fällt mir spontan kein CEO oder Vorstand, geschweige denn ein CCO eines großen deutschen Unternehmens ein, der wegen eines Russland- oder Chinageschäfts aus dem Jahr 2000 oder 2010, für das ihm auch damals schon eine recht schöne Gratifikation gutgeschrieben wurde, von der herrschenden Moralmeinung oder gar von den zuständigen Bundesministerien zum »Rücktritt« oder zur Herausgabe der Millionen an notleidende Putin- oder Xi-Opfer aufgefordert wurde, andernfalls er nicht mehr nach Davos oder zum Abendessen bei dem einen oder anderen »Wirtschaftsgipfel« der großen deutschen Zeitungsverlage kommen dürfe. Da kann man natürlich wieder sagen: Was soll’s! Es war ja nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht; und schuld hat selbstverständlich »die Politik«, also vielleicht die Herren und Damen Trittin und Beck, Steinmeier und Kramp-Karrenbauer, Altmeier, Merz und Müntefering. Und der DGB, die Deutsche Rektorenkonferenz und so weiter. Wirklich unschuldig sind, wie immer, nur der deutsche Steuerzahler, der deutsche Autofahrer und die deutschen Betroffenenbeauftragten.

Hinten rauskommen

Nun aber mal im Ernst: Warum soll Herr S. aus Hannover sich »distanzieren«? Im Rechtsstaat, dem »demokratischen«, hat der König nach der Abdankung keine Gewalt mehr und auch keine Durchhalteverpflichtung bis zum 96. Lebensjahr. Ein Kanzler a.D. ist kein Dalai Lama a.D., und selbst der muss sich ja nicht von jedem Mönchstraum des Lebens distanzieren, bis es »Bild«, »FAZ« oder »report« warm ums Herz wird. Eine Kanzlerin a.D. arbeitet, schwätzt, besucht oder trinkt Weißwein, wie sie will. Wäre es anders, müsste man ja Rhöndorf am Rhein mittels Mehrfachraketenwerfer zum Rücktritt zwingen. Früher (10.12.1936) einmal sagte ein Mensch im Radio: »Die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist meine – und zwar allein meine.« Und das war sogar ein richtiger König! Was man von Herrn Schröder aus Hannover ebenso wenig sagen kann wie von Herrn Kiesinger aus Ebingen.

Bei dieser Gelegenheit: Der Kolumnist distanziert sich, aus offenem Herzen, von den Herren Putin, Jelzin, Xi, Schröder, Orban, Trump, Aldi Nord und Aldi Süd, und von Frau von der Leyen. Nur mal als kleine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Mit 69 Jahren distanziert man sich ja sowieso vorsichtshalber mal von allen. Allerdings muss der Autor anmerken, dass dies ja in der Welt überhaupt keine ernsthafte Rolle spielt, für niemanden. Denn wir reden und schreiben im Off. Das Sich-Distanzieren ist eine Tätigkeit der Fiktion und der gesteuerten Kommunikation. Wer in der Heimat des Distanzierers Heinrich Lübke aufgewachsen ist, verspürt eine innere Sehnsucht nach distanzfreiem Durchatmen.