Regisseur von »Carmen« gestorben Carlos Saura ist tot

Drehte seit 1955 mehr als 50 Spielfilme

Projekte – davon hatte Saura so viele, dass er locker 100 oder auch 120 Jahre hätte alt werden können, ohne dass ihm die Arbeit ausgegangen wäre. Seit den Anfängen im Jahr 1955 drehte er mehr als 50 Spielfilme und unzählige Kurzstreifen. In Deutschland war neben »Züchte Raben ...« (1975) vor allem »Carmen« (1983) ein Hit. Zum Ballettfilm über eine Aufführung von Georges Bizets berühmter gleichnamiger Oper, der damals ganz Europa in Flamenco-Fieber versetzte, meinte Saura vor wenigen Jahren: »Verrückt, wie gut »Carmen« damals in Deutschland ankam. Und der Film wird im Fernsehen immer noch gezeigt, während er hier in Spanien schon total in Vergessenheit geraten ist.«