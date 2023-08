Kinogänger fielen in Ohnmacht, andere übergaben sich: So schauerlich waren die Szenen, in denen zwei Priester versuchen, der kleinen Regan, gespielt von Linda Blair, den Teufel aus dem Körper zu treiben. Der Horrorfilm »Der Exorzist« schockierte Kinobesucher weltweit. Kritiker verpassten ihm das Prädikat »gruseligster Film aller Zeiten«.