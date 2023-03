In den vergangenen Jahren war Marcos López auch als Schauspieler auf der Bühne zu sehen, 2016 in einem von ihm selbst geschriebenen Stück, das in Buenos Aires aufgeführt wurde. Schon 2013 war er außerdem als Regisseur tätig, für einen Dokumentarfilm über den mexikanischen Musiker und Komponisten Ramón Ayala, in dem López vor allem dessen Rezeption in den argentinischen Provinzen nachzeichnet – analog zu López Zuwendung hin zur Folklore, die er den großen Strömungen der zeitgenössischen Kunst vorzieht. Gegenüber der argentinischen Zeitung geht er sogar so weit zu sagen, er verstehe 80 Prozent dessen, was in der zeitgenössischen Kunst passiere, überhaupt nicht und begrüße stattdessen die poetische Klarheit des Volkstümlichen. Derzeit verantwortet López als Kurator eine Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst in seiner Heimat Santa Fe, wo er jungen Künstlern Raum gibt, den Übergang von Kunst und Handwerk darzustellen.