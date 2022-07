Der Jubel galt vor allem Catherine Foster als Isolde sowie Stephen Gould, der neben dem Tristan bei den Festspielen 2022 auch den Tannhäuser und den Siegfried in der »Götterdämmerung« singt – und Georg Zeppenfeld in einer seiner vier diesjährigen Rollen auf dem Grünen Hügel. Auch Regisseur Schwab und sein Team wurden gefeiert – keine Selbstverständlichkeit in Bayreuth. Noch mehr Applaus gab es für Dirigent Markus Poschner, der die Aufgabe kurzfristig von Cornelius Meister übernommen hatte, weil der für den an Corona erkrankten Pietari Inkinen als »Ring«-Dirigent einspringen musste.