Offensichtlich vergessen sie, dass sie in diesem Moment ohne Einverständnis eine ihnen womöglich unbekannte Person anfassen, einfach so, mitten im Supermarkt oder in der U-Bahn. Schwangere werden offenbar im öffentlichen Raum von einigen als Allgemeingut betrachtet, bei dem sich Körpergrenzen und Souveränität auflösen.

Reproduktive Rechte, also zum Beispiel die freie Entscheidung, Kinder zu bekommen oder eben nicht, waren schon immer Deutungshoheiten und Machtstrukturen unterworfen. Es gibt eine lange Tradition der politischen Unterleibskontrolle, und bis heute kämpfen Frauen nicht nur um ihr körperliches Selbstbestimmungsrecht, sondern weiterhin in etlichen Ländern auch darum, sich überhaupt über dieses informieren zu dürfen.

Diese Bürokratisierung des Körpers setzt sich in Wirtschaft und Gesellschaft fort. Der französische Philosoph Michel Foucault hat schon erörtert, inwiefern sich seit dem späten Mittelalter die Kontrolle von Körpern entwickelte. Ein Aspekt ist hierbei die Perspektive von Beobachtern auf Beobachtete beziehungsweise die Frage, wer in bestimmten gesellschaftlichen Anordnungen andere beobachten kann – und wer beständig befürchten muss, unbemerkt beobachtet und plötzlich kontrolliert und belangt zu werden.

Die Schwangere unterliegt offensichtlich nicht nur der Disziplinierung, die Frauen im Allgemeinen betrifft, sondern wird auch zu einem Körper, der aufgrund seines spezifischen und wahrnehmbaren Status in seiner geradezu frivolen Fruchtbarkeit ganz schnell gezähmt werden muss. Der sichtbare Babybauch wird so zu einem gesellschaftspolitischen Ort, sprengt er doch die Logik sozialer Kontrolle, indem er sowohl eine weibliche Sexualität als auch die gesellschaftlich erwünschte Reproduktion zugleich sichtbar macht.

Auch die Maßnahmen, die sich auf Schwangere auswirken, lassen sich im Sinne der von Foucault beschriebenen gesellschaftlichen Machttechniken verstehen. Und die Beobachtung beziehungsweise der gesellschaftliche Blick auf Schwangere, der bis heute kultiviert wird, erscheint mir vor dem Hintergrund weiterhin als sehr mittelalterlich. Sie können es ja mal an sich selbst überprüfen, inwiefern Sie meinen, was eine schwangere Frau alles tun oder besser lassen, wie sie im privaten und im öffentlichen Raum auftreten und sich verhalten sollte.

Es ist aber auch verwirrend: Einerseits gilt das »Vermehrt euch!« gesellschaftlich als erstrebenswert, andererseits echot immer noch der Mythos der keuschen Frau nach. Was ist die logische Konsequenz? Na klar: einfach den Bauch verstecken. Die Kunsthistorikerin und SPIEGEL-Journalistin Ulrike Knöfel erklärte in ihrer Analyse prominenter Schwangerschaftsporträts, wie es einst in der Malerei war: »Auf vielen dieser Gemälde sieht Maria keusch und unschwanger aus, nur gelegentlich wirkte sie wie in anderen Umständen. Und bei diesem Gebot zur Zurückhaltung blieb es sehr lange: Man sollte Schwangerschaften nicht sehen, jedenfalls nicht so deutlich.«