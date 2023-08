Man schätze Falk und ihre Arbeit sehr, sagte Martin Moszkowicz der Nachrichtenagentur dpa. Sie sei eine außergewöhnliche Autorin mit einem feinen Sinn für ungewöhnliche Geschichten, skurrile Kriminalfälle und liebevoll gezeichnete Figuren. Und Falks Kritik an der Verfilmung? Die aktuelle Berichterstattung darüber sei »bedauerlich«, da man »seit über zehn Jahren respektvoll und vertrauensvoll« zusammenarbeite. Aber: Als Produktionsfirma müsse Constantin »die Interessen aller an einer Verfilmung beteiligten Künstler respektieren und koordinieren«, sagte er. »Das ganze Team rund um die Verfilmungen arbeitet stets mit sehr viel Leidenschaft und Sensibilität für die zugrunde liegenden Buchvorlagen an den Filmen, so selbstverständlich auch an ›Rehragout-Rendezvous‹.«