Die Multiinstrumentalistin wurde mit der Gruppe »Os Mutantes« von 1966 an – zwei Jahre nach Beginn der Militärdiktatur in Brasilien – bekannt und trug entscheidend zur »Tropicalia«-Bewegung bei, einer politisch aufgeladenen Mischung aus Rock und Folklore aus dem brasilianischen Hinterland. In ihrer Solokarriere schuf Lee Songs, die in Brasilien sehr beliebt wurden, und brachte zudem Themen wie Feminismus und ihre Drogenprobleme ein.