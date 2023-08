Mit The Band wurde er weltberühmt, später arbeitete er mit dem Regisseur Martin Scorsese eng zusammen: Der Gitarrist und Songschreiber Robbie Robertson, Mitbegründer der Gruppe The Band, ist tot. Er sei am Mittwoch in Los Angeles nach langer Krankheit im Kreis seiner Familie gestorben, teilte sein Manager nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit. Robertson wurde 80 Jahre alt, kürzlich hatte er noch mit Scorsese an dem Soundtrack für dessen neuen Film »Killers of the Flower Moon« zusammengearbeitet.