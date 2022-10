Robbie Williams spielt am 15. November zur Feier seiner 25-jährigen Solo-Karriere ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Gemeinsam mit dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt und einer künstlichen Intelligenz will der britische Popstar seine größten Hits aus dem neuen Album »XXV« präsentieren, teilte die Deutsche Telekom als Veranstalter mit.