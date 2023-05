Der 79-jährige Sänger war in der vergangenen Woche bei einem Konzert in einem langen schwarzen Ledermantel und einer roten Armbinde aufgetreten. Die Berliner Polizei ermittelt deshalb nun wegen Volksverhetzung, weil die Kleidung der eines SS-Offiziers ähnele, wie ein Polizeisprecher sagte. Waters will sein Outfit im Gegenteil als »klares Zeichen gegen Faschismus und Ungerechtigkeit« verstanden wissen.